TBMM Başkanı Kurtulmuş: Doha'daki saldırı hepimizin gözünü açsın, Sıradan bir saldırı değil

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 8'inci toplantısında sendika temsilcilerini dinledi. Toplantıda daha sonra milletvekillerinin söz talebi karşılandı.

Konuşmaların ardından değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyon üyelerinin talebi üzerine dinlenecek isimlerin komisyona davet edildiğini anlattı.

Ana akım kuruluşların hepsini komisyona çağırmaya gayret ettiklerini söyleyen Kurtulmuş, "Büyük bir hassasiyetle, biz bu işi yapacaksak, toplumun geniş mutabakatının sağlandığı bir işi yürütmek mecburiyetindeyiz. Tabii ki biz bu komisyonda demokrasiyle ilgili meseleleri konuşacağız, Türkiye'nin kardeşliğini nasıl çoğaltabiliriz bunları konuşacağız ama ana odağımızı kaybetmeden bunları sürdürmek zorundayız." diye konuştu.

Allah aşkına gözümüzü açalım

Komisyon toplantısının açılışında da İsrail'in saldırılarına işaret ettiğini anımsatan Kurtulmuş, "Doha'daki saldırı hepimizin gözünü açsın. Sıradan bir saldırı değildir. Amerikan üslerinin yanında, aslında adam, 'Sen beni tutmaya mecbur ve mahkumsun.', 'Sen bu bölgede hiçbir ülkeyi, senin yanında bile olsa korumazsın, koruyamazsın.' diyerek o bombayı atarken Amerika'ya da mesaj vermiştir. Allah aşkına gözümüzü açalım." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyona davet edilen isimlerin yaptıkları konuşmalarda, emperyalizmden, emperyalizmin bölge politikalarından, bunun Türkiye'ye ve bölge halklarına vereceği zarardan bahsettiğini aktaran Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu emperyalistlerin kimler olduğunu biliyorsunuz. Şundan emin olalım; AK Parti'lileri çok seviyor da CHP'lileri hiç sevmiyor değil veya tam tersi değil. DEM Parti'lileri çok seviyor da MHP'lileri sevmiyor değil. İnanın ki Türk'ten de Kürt'ten de Arap'tan da Sünni'den de Alevi'den de Dürzi'den de nefret ediyorlar. Bölge halkından kim varsa… Dolayısıyla bunu görmek lazım. Önümüze tarihi bir fırsat çıktı.

Burada konuşan arkadaşlarımızın siyasi backgroundları hepsinin farklıydı. Ama çok sevinerek gördüm ki hepsi bu emperyalist oyunun farkına vakıf olmuşlar. Şimdi biz bu oyunu bozma gücüne sahip olduk. Elimizde bir fırsat var. Biz bu fırsatı çok kısa sürede, birtakım provokasyonların bunları heba etmesine imkan vermeden ve toplumun büyük kesimlerince kabul edilecek bir üslupla bunu tamamlayacağız ya da Allah korusun bu tarihi fırsatı heba edeceğiz."

Konuşma yapan davetlilerden birisinin, "Toplumsal desteğin hala çok yüksek olduğunu görüyorum." dediğini aktaran Kurtulmuş, tedirginliklerin var olduğunun ve sürdüğünün görüldüğünü, bunların aşılması için neler yapılması gerekiyorsa yapmak gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, "En başta da bu komisyonu siyasi partiler arasında bir atışma ya da hesaplaşma platformuna çevirmememiz lazım. Murat Bey ile ilk konuştuğumuzda tabii ki bu durum karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonunu kamuoyu önünde ifade etmeniz çok doğaldır, dedik. Ama bunun müsebbibi burada, karşı tarafta oturan arkadaşlarımız değildir. Sizin açınızdan söylediğiniz konuların da. Bu meseleyi, özellikle bölge meselelerine de bakarak, daha yukarıdan bir gözle görmek ve çözüm için hızlı bir şekilde adımlarımızı atmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.