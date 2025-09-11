BIST 10.383
DOLAR 41,29
EURO 48,58
ALTIN 4.821,11
HABER /  GÜNCEL

Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile kardeşi tutuklandı

Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile kardeşi tutuklandı

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, çıkarıldıkları sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

Abone ol

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları iddiasıyla tutuklandı.

Şüpheliler, Ilıca Cezaevine gönderildi.

RÜŞVET VERMEYEN OTELLERE PARA CEZASI İDDİASI

Soruşturma dosyasında, Manavgat'taki bir otelin yapımında M.A.F, S.Ç. ve Ö.B'nin ortak oldukları ve Şükrü Sözen'in S.Ç'yi otelde istememesi üzerine Fatih Sözen tarafından zorlamalara maruz kaldığı belirtildi.

Manavgat Belediyesinin otele ceza yazması, hakkında yıkım kararı alması ve otelin karşısına yıkım için belediyeye ait kepçeyi gönderdiği, otel hisselerinin devredilmesi için Fatih Sözen'in tehdit ve baskı uyguladığı ifadeleri soruşturma dosyasında yer aldı.

Soruşturmada, yapımı devam eden otelin arsa sahiplerinin korkutulması nedeniyle otel ortaklarından bazılarının hisselerini satmak zorunda kaldığı öne sürüldü.

Diğer taraftan A.C. isimli şüphelinin ise Şükrü Sözen döneminde otelinde bulunan imara aykırılıkla ilgili ceza yazılmaması amacıyla Fatih Sözen'e rüşvet verdiği, otele ceza yazılmadığı, daha sonra Niyazi Nefi Kara'nın başkanlığı döneminde yeniden istenen rüşvetin verilmemesi üzerine yüklü miktarda para cezası uygulandığı yönünde tanık beyanlarının bulunduğu ifadelere de dosyada yer verildi.

Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in evlerinden yapılan aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirildiği vurgulandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler E.B, Ö.E. ve A.U, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'a getirilmişti. Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen de gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Doha'daki saldırı hepimizin gözümüzü açsın, Sıradan bir saldırı değil
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Doha'daki saldırı hepimizin gözümüzü açsın, Sıradan bir saldırı değil
Almanya, Polonya üzerindeki "hava polisliği" görevini genişletecek
Almanya, Polonya üzerindeki "hava polisliği" görevini genişletecek
Beşiktaş, Jota Silva’yı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Jota Silva’yı kadrosuna kattı
Ankara'da bir deprem daha
Ankara'da bir deprem daha
Rize'de yağışlar dere yataklarında su yükselmesine yol açabilir
Rize'de yağışlar dere yataklarında su yükselmesine yol açabilir
Dev maç öncesi 12 Dev Adam'a büyük şok!
Dev maç öncesi 12 Dev Adam'a büyük şok!
Netanyahu’dan Hamas liderlerine yeni tehdit
Netanyahu’dan Hamas liderlerine yeni tehdit
Grok'un X hesabına erişim engeli getirildi
Grok'un X hesabına erişim engeli getirildi
Bahar Aksu davasında karar! 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Bahar Aksu davasında karar! 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
O sektör yatırımcılarını üzdü! Borsa İstanbul’da günün en çok kaybettireni...
O sektör yatırımcılarını üzdü! Borsa İstanbul’da günün en çok kaybettireni...
Hamas'tan İsrail açıklaması: Katar ve Mısır mesajı!
Hamas'tan İsrail açıklaması: Katar ve Mısır mesajı!
Sinan Burhan: Gürsel Tekin’e yeni yetmenin kullandığı ifadeye bak
Sinan Burhan: Gürsel Tekin’e yeni yetmenin kullandığı ifadeye bak