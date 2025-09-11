BIST 10.383
DOLAR 41,34
EURO 48,55
ALTIN 4.827,38
HABER /  GÜNCEL

DMM’den “ormanlar imara açılıyor” iddiasına yalanlama

DMM’den “ormanlar imara açılıyor” iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ormanların imara açıldığı ve Antalya Kalesi’nin satılığa çıkarıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan "Ormanlar imara açılıyor. Yangınlar bitti, sıra otellerde" ve "İktidar, Antalya Kalesi'ni de satılığa çıkarttı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarındaki iddialara ilişkin yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm yatırımlarına tahsis edilen alanların orman vasfını yitirmiş kamu taşınmazları olduğu, yanan orman alanlarının imara açılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Anayasa'nın 169. maddesi uyarınca, yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirildiği ve 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre de yanan alanların orman sınırları dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

"Surların satılması söz konusu değildir"

Ayrıca DMM tarafından Antalya Kaleiçi'nde yer alan tarihi kale burcunun satılığa çıkarıldığı iddialarının da doğru olmadığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kültürel varlık içeren alanlarda, koruma kurullarının onayı olmadan herhangi bir yapılaşmaya veya satışa izin verilmesi mümkün değildir. Yapılan tahsisler ise kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir turizm ve kamu yararı esasları çerçevesinde yürütülmektedir. Tüm bu işlemler, ilgili kurumların denetiminde planlı turizm politikaları çerçevesinde hayata geçirilmektedir. Habere konu olan alan ise 20 yıldır konaklama tesisi olarak işlev görmektedir. Alanın tahsis süresi dolması nedeniyle yeniden tahsis ilanı verilmiştir. Yeni bir alanın tahsise çıkılması ya da surların satılması söz konusu değildir."

DMM, kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate almasını, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesini rica etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli Panayırı" başladı
Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli Panayırı" başladı
Göztepe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Diyanet'in bu haftaki hutbesi Manifest grubuna
Diyanet'in bu haftaki hutbesi Manifest grubuna
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile kardeşi tutuklandı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile kardeşi tutuklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Doha'daki saldırı hepimizin gözünü açsın, Sıradan bir saldırı değil
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Doha'daki saldırı hepimizin gözünü açsın, Sıradan bir saldırı değil
Almanya, Polonya üzerindeki "hava polisliği" görevini genişletecek
Almanya, Polonya üzerindeki "hava polisliği" görevini genişletecek
Beşiktaş, Jota Silva’yı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Jota Silva’yı kadrosuna kattı
Ankara'da bir deprem daha
Ankara'da bir deprem daha
Rize'de yağışlar dere yataklarında su yükselmesine yol açabilir
Rize'de yağışlar dere yataklarında su yükselmesine yol açabilir
Dev maç öncesi 12 Dev Adam'a büyük şok!
Dev maç öncesi 12 Dev Adam'a büyük şok!
Netanyahu’dan Hamas liderlerine yeni tehdit
Netanyahu’dan Hamas liderlerine yeni tehdit
Grok'un X hesabına erişim engeli getirildi
Grok'un X hesabına erişim engeli getirildi