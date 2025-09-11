BIST 10.383
DÜNYA

Macron açıkladı: Fransa'dan Polonya’ya Rafale desteği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus İHA’larının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından NATO’nun doğu kanadını güçlendirmek amacıyla Polonya’ya 3 Rafale savaş uçağı göndereceklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından bu ülke üzerindeki NATO hava savunmasını güçlendirmek için Fransız Rafale savaş uçaklarını tahsis edeceğini bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın hava sahasının korunması konusunda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüştüğünü belirtti.

Kıta güvenliğinin "mutlak öncelikleri" olduğunu vurgulayan Macron, "Rusya'nın Polonya'ya yönelik İHA saldırılarının ardından, NATO müttefiklerimizle birlikte Polonya hava sahasının ve Avrupa'nın doğu yakasının korunmasına katkıda bulunmak üzere 3 Rafale savaş uçağı konuşlandırmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Polonya doğu sınırlarındaki hava trafiğini kısıtladı

Öte yandan, Polonya'nın Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiği duyuruldu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığınca, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Devletin güvenliğini sağlamak amacıyla, 10 Eylül ile 9 Aralık arasında Polonya'nın doğu kesiminde sınırlı bölge şeklinde bir hava trafiği kısıtlaması getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

