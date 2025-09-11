BIST 10.383
DOLAR 41,34
EURO 48,55
ALTIN 4.827,38
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da bozuk et ve tavuk tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti durduruldu

Ankara'da bozuk et ve tavuk tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti durduruldu

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bozuk et ve tavuk ürünü tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 3 köfte üreticisinde arama yapıldı.

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan 11 ton 250 kilogram et ve tavuk ürününde işlem yapıldı. Ürünlerden bir kısmı, numune alınmasının ardından imha edilirken, 2 şüpheli "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Söz konusu işletmelerin faaliyetleri Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince geçici olarak durduruldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Macron açıkladı: Fransa'dan Polonya’ya Rafale desteği
Macron açıkladı: Fransa'dan Polonya’ya Rafale desteği
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri yeşile büründü
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri yeşile büründü
Marmaris açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı
Marmaris açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı
DMM’den “ormanlar imara açılıyor” iddiasına yalanlama
DMM’den “ormanlar imara açılıyor” iddiasına yalanlama
Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli Panayırı" başladı
Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli Panayırı" başladı
Göztepe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Diyanet'in bu haftaki hutbesi Manifest grubuna
Diyanet'in bu haftaki hutbesi Manifest grubuna
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile kardeşi tutuklandı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile kardeşi tutuklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Doha'daki saldırı hepimizin gözünü açsın, Sıradan bir saldırı değil
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Doha'daki saldırı hepimizin gözünü açsın, Sıradan bir saldırı değil
Almanya, Polonya üzerindeki "hava polisliği" görevini genişletecek
Almanya, Polonya üzerindeki "hava polisliği" görevini genişletecek
Beşiktaş, Jota Silva’yı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Jota Silva’yı kadrosuna kattı
Ankara'da bir deprem daha
Ankara'da bir deprem daha