BIST 10.383
DOLAR 41,35
EURO 48,58
ALTIN 4.832,25
HABER /  GÜNCEL

Rize’de Suudi turist feci şekilde can verdi

Rize’de Suudi turist feci şekilde can verdi

Rize’nin Ardeşen ilçesinde, Eskiarmutluk köyünde futbol oynarken topu almak için engebeli araziye giren 38 yaşındaki Suudi Arabistanlı turist M.S.A., yaklaşık 150 metre yükseklikten yuvarlanarak dere yatağına düştü. Ekiplerin müdahalesine rağmen hayatını kaybeden turistin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde engebeli arazide yüksekten yuvarlanan turist öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eskiarmutluk köyünde bir işletmede konaklayan Suudi Arabistan uyruklu M.S.A. (38) futbol oynadığı sırada uzaklaşan topu alabilmek için engebeli araziye girdi.

Dengesini kaybederek yaklaşık 150 metre yükseklikten yuvarlanarak dere yatağına düşen turisti fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

