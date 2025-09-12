Charlie Kirk suikasti nedeniyle ülke genelindeki Amerikan bayrakları yarıya indirildi
ABD’nin başkenti Washington’da, bayraklar, suikasta uğrayan Turning Point USA’nın kurucusu ve başkanı Charlie Kirk’ü anmak için yarıya indirildi.Abone ol
Utah Valley Üniversitesi'nde konuşma yaparken vurulan ABD'li sağcı aktivist Charlie Kirk hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump, "şehit" olarak nitelendirdiği Kirk için bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.
