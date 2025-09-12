Trabzonspor'un kaleci Onana'ya ödeyeceği ücret belli oldu

Trabzonspor, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer 1 yıllığına kiraladığı Andre Onana'ya 3 milyon 510 bin dolar garanti ücret 1 milyan 755 bin dolar imza parası ödeyecek.

Trabzonspor’un, Manchester United’dan kadrosuna kattığı Andre Onana, özel uçakla Trabzon’a geldi. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi sonrası kaleyi devralacak olan 29 yaşındaki kaleci, kulüp tarafından tahsis edilen özel uçakla saat 17.00 sularında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı.

Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği Kamerunlu eldiven, havalimanında coşkuyla karşılandı. Bordo-mavili taraftarlar, deneyimli kaleci için tezahüratlarda bulundu.

Taraftarların sevgi gösterisine el sallayarak karşılık veren Onana, Trabzonspor atkısını boynuna takarak apron çıkışında basın mensuplarına poz verdi. Ardından kendisini bekleyen kulüp aracına binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Trabzonspor, İngiliz ekibi Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten Onana'nın transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti ödenecektir" denildi.

ONANA’NIN İLK SÖZLERİ: BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

Onana, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Onana, “Henüz şimdi geldim ben de şehre. Şu an indim, gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok mutlu eden bir duygu insanların sevgisini böylesine yanınızda hissetmeniz. İnsanların size ilk andan itibaren evinizdeymiş gibi hissettirmesi çok önemli bir duygu. Ben de çalışmalarıma başlayıp bu sevgiye karşılık verebilmek, saha içerisinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum” dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRIM"

Tecrübeli kaleci, bordo-mavili takımın hafta sonu Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maça hazır olup olmadığına ilişkin bir soruya, “Tabi ki hazırım, her zaman hazırım. Hatta hazır da olduğumu söyleyebilirim bu tür şeyler için. Her oyuncu bu tür maçlarda oynamak, görev almak ister. Tabi ki önemli ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz tabi ki kendi gücümüzün de farkındayız. Önemli bir maç olacak bizim adımıza” şeklinde yanıt verdi.