Sakarya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi 2102. Sokak'ta yalnız yaşayan Fatma Kamuran Aldinç'ten (75) haber alamayan komşuları tek katlı evine gitti.

Işığı yanan mutfak penceresinden bakan komşular, Aldinç'in yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aldinç'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

