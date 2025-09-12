BIST 10.383
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak, "CHP'nin yargı ile dizayn edilemeyeceğini, kayyımlarla yönetilemeyeceğini, CHP'ye karşı bir darbe girişimi olduğunu; bunun karşsında da en önemli güvencenin de kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur" dedi.

CHP'nin Kasım 2023'teki kurultayının iptaline ilişkin açılana davada, 15 Eylül'de karar çıkması bekleniyor.

Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise dava öncesi İstanbul'daki çalışma ofisinde Medyascope'den Ruşen Çakır'a konuştu.

15 Eylül'deki CHP kurultayı davası öncedesinde önceki dönem Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Özel, "Ben bir açıklama yapmasını ve CHP'nin yargı ile dizayn edilemeyeceğini, kayyımlarla yönetilemeyeceğini, CHP'nin kongreleriyle ilgili siyasi yönlendirmeyle alınacak yargı kararlarının CHP'ye karşı bir darbe girişimi olduğunu; Bunun karşsında da en önemli güvencenin de kendisinin olduğunu ve bunun karşısında pozisyon tutacağını açıklaması çok kıymetli olur” ifadelerini kullandı.

Özel , Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararının kurultay davasını da olumlu etkileyeceğini belirterek, “Hele hele bugünkü karardan sonra CHP aleyhine bir karar çıkmasını beklemiyorum” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme karayıyla kayyım atanmasına da tepki gösteren Özel, “Bu CHP’nin kendi iç kavgası değil, AK Parti iktidarının planlı bir operasyonu” ifadelerini kullandı.

Özel, İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atanmasına ilişkin açılan davanın Ankara’daki mahkeme kararıyla reddedildiğini hatırlatarak, “İstanbul Kongresi iptal edilemez, iptal etmiyorum, bunu esastan reddediyorum dedi. Bu karar, İstanbul’daki tedbir kararını da hükümsüz kılar” dedi.

