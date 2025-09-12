BIST 10.383
DOLAR 41,37
EURO 48,63
ALTIN 4.851,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Rize'de turistin akıllara durgunluk veren ölümü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rize'de turistin akıllara durgunluk veren ölümü!

Rize'nin Ardeşen ilçesinde engebeli arazide yüksekten yuvarlanan turist öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eskiarmutluk köyünde bir işletmede konaklayan Suudi Arabistan uyruklu M.S.A. (38) futbol oynadığı sırada uzaklaşan topu alabilmek için engebeli araziye girdi.

Dengesini kaybedip yuvarlandı

Dengesini kaybederek yaklaşık 150 metre yükseklikten yuvarlanarak dere yatağına düşen turisti fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'un kaleci Onana'ya ödeyeceği ücret belli oldu
Trabzonspor'un kaleci Onana'ya ödeyeceği ücret belli oldu
Sakarya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Sakarya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı
Aksaray'da bir genç komşusunu, kendi annesini ve kardeşini silahla vurdu sonra da...
Aksaray'da bir genç komşusunu, kendi annesini ve kardeşini silahla vurdu sonra da...
Kocaeli'de lojistik deposu alev alev yanıyor
Kocaeli'de lojistik deposu alev alev yanıyor
Rize’de Suudi turist feci şekilde can verdi
Rize’de Suudi turist feci şekilde can verdi
Ankara'da bozuk et ve tavuk tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti durduruldu
Ankara'da bozuk et ve tavuk tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti durduruldu
Macron açıkladı: Fransa'dan Polonya’ya Rafale desteği
Macron açıkladı: Fransa'dan Polonya’ya Rafale desteği
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri yeşile büründü
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri yeşile büründü
Marmaris açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı
Marmaris açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı
DMM’den “ormanlar imara açılıyor” iddiasına yalanlama
DMM’den “ormanlar imara açılıyor” iddiasına yalanlama
Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli Panayırı" başladı
Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli Panayırı" başladı