BIST 10.383
DOLAR 41,37
EURO 48,63
ALTIN 4.851,26
HABER /  GÜNCEL

38 ilde DEAŞ operasyonu! 161 terör şüphelisi yakalandı

38 ilde DEAŞ operasyonu! 161 terör şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 38 ilde düzenlenen operasyonlarda 161 DEAŞ terör örgütü şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat'ta son bir hafta içinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen 161 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP genel merkezinde dikkat çeken hareketlilik! 15 Eylül'de "mutlak butlan" ihtimaline karşı hazırlıklar başladı
CHP genel merkezinde dikkat çeken hareketlilik! 15 Eylül'de "mutlak butlan" ihtimaline karşı hazırlıklar başladı
Bahçeli'den Erdoğan'ın olası adaylığıyla ilgili açıklama
Bahçeli'den Erdoğan'ın olası adaylığıyla ilgili açıklama
Charlie Kirk suikasti nedeniyle ülke genelindeki Amerikan bayrakları yarıya indirildi
Charlie Kirk suikasti nedeniyle ülke genelindeki Amerikan bayrakları yarıya indirildi
Rize'de turistin akıllara durgunluk veren ölümü!
Rize'de turistin akıllara durgunluk veren ölümü!
Trabzonspor'un kaleci Onana'ya ödeyeceği ücret belli oldu
Trabzonspor'un kaleci Onana'ya ödeyeceği ücret belli oldu
Sakarya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Sakarya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı
Aksaray'da bir genç komşusunu, kendi annesini ve kardeşini silahla vurdu sonra da...
Aksaray'da bir genç komşusunu, kendi annesini ve kardeşini silahla vurdu sonra da...
Kocaeli'de lojistik deposu alev alev yanıyor
Kocaeli'de lojistik deposu alev alev yanıyor
Rize’de Suudi turist feci şekilde can verdi
Rize’de Suudi turist feci şekilde can verdi
Ankara'da bozuk et ve tavuk tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti durduruldu
Ankara'da bozuk et ve tavuk tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti durduruldu
Macron açıkladı: Fransa'dan Polonya’ya Rafale desteği
Macron açıkladı: Fransa'dan Polonya’ya Rafale desteği