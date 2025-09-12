BIST 10.372
Can Holding soruşturmasında Bilgi Üniversitesi’nde kayyum atandı!

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahiplerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne mahkeme kararıyla kayyum atanırken, yeni yönetim üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam edeceğini açıkladı.

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirkete ve malvarlıklarına el konularak TMSF' ye devredilmişti.

(TMSF) tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kaderi belli oldu.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NE KAYYUM ATANDI

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı gereği mevcut mütevelli heyetinin görevine son verildiği ve yönetime kayyum atandığı bildirildi. Buna göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Av. Mehmet Çiçek'ten oluşan heyet kayyum olarak görevlendirildi.

KAYYUM HEYETİNDEN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi kayyum heyetinden yapılan ilk açıklamada, üniversitenin eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edeceği belirtilerek, "Hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen heyet olarak bugün itibarıyla göreve başladıklarının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik ve idari kadrosu ile çalışanların haklarına herhangi bir zarar gelmeksizin, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edecek olup hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

