Kandilli Rasathanesi duyurdu! Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizi’nde akşam saatlerinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, sarsıntının 18.56’da, 20,4 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Ege Denizi, bugün akşam saatlerinde meydana gelen depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 18.56’da kaydedilen depremin büyüklüğü 3,7 olarak açıklandı. Deprem, 35.64 kuzey enlemi ve 26.36 doğu boylamında, 20,4 kilometre derinlikte gerçekleşti.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE BÜYÜKLÜĞÜ

Kandilli Rasathanesi tarafından “ilksel” olarak duyurulan deprem, Ege Denizi açıklarında kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremin büyüklüğü 3,7 (Mw), Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre ise 3,6 olarak geçti.

