Süper Lig’de derbi tarihlerini açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 7-16. hafta programını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 7 - 16. hafta müsabakalarına ilişkin programları açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın müsabaka saatlerinde değişiklik yapılması yönündeki başvurusu üzerine; Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş arasında yapılan çalışmalar neticesinde  2025-2026 sezonunda oynanacak Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakalarında uygulanacak maç saatleri 14.30 - 17.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir."

DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU

8. hafta

4 Ekim Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

11. hafta

1 Kasım Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

2 Kasım Pazar:

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

14. hafta

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)

16. hafta

14 Aralık Pazar:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

