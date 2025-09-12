Süper Lig’de derbi tarihlerini açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 7-16. hafta programını açıkladı.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 7 - 16. hafta müsabakalarına ilişkin programları açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın müsabaka saatlerinde değişiklik yapılması yönündeki başvurusu üzerine; Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş arasında yapılan çalışmalar neticesinde 2025-2026 sezonunda oynanacak Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakalarında uygulanacak maç saatleri 14.30 - 17.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir."
DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU
8. hafta
4 Ekim Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
11. hafta
1 Kasım Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)
2 Kasım Pazar:
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
14. hafta
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)
16. hafta
14 Aralık Pazar:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)