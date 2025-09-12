BIST 10.372
6'ncı tur görüşmede sonuç çıktı, Türkiye ile Ermenistan anlaştı!

Türkiye ile Ermenistan normalleşme sürecini 'ön koşulsuz' sürdürme konusundaki taahhütlerini yineleyerek, iki ülke arasındaki sınır geçişlerine ilişkin uzlaşının hayata geçirilmesi için sürecin hızlandırılması hususunda anlaştı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emekli Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Erivan'da altıncı tur görüşmelerini gerçekleştirdi.

Özel temsilciler, toplantıda, Türkiye ile Ermenistan arasındaki tam normalleşme sürecini ilerletmek amacıyla, önceki toplantılarında üzerinde çalışılan ve uzlaşı sağlanan konuları teyit ederek, 1 Temmuz 2022'de gerçekleştirdikleri toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları sınır geçişlerine ilişkin uzlaşının hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu ve bu sürecin hızlandırılması hususunda anlaştı.

TARİHİ İPEK YOLU KÖPRÜSÜ VURGUSU

Kars-Gümrü demiryolu ve elektrik enterkonektörünün rehabilitasyonu ve işlerlik kazanması konusunda iki ülkedeki ilgili makamların gerekli teknik çalışmaları yürütmelerine karar veren özel temsilciler, kültür ve akademi alanlarında işbirliğini güçlendirmek için özellikle yükseköğretim öğrencilerine burs imkanları yaratılması ve tarihi İpek Yolu (Ani) Köprüsü'nün ortaklaşa yenilenmesi yoluyla bu konuda çaba gösterilmesine karar verdi.

Özel temsilciler ayrıca, ilgilenen diğer şirketlerin 2026 yazından itibaren çeşitli noktalara uçuş başlatmaları için gerekli çalışmaları yürütme ve böylece iki ülke arasındaki hava yolu ve uçuş sayısını artırma konusunda da mutabık kaldı.

Kılıç ve Rubinyan, bu süreci "ön koşulsuz" olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini de bir kere daha teyit etti.

