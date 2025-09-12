BIST 10.372
UEFA’dan kulüplere geçici kadro değişikliği hakkı

UEFA Yönetim Kurulu, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin kadro planlamasına yönelik yeni bir karar aldı. Buna göre, 2025/26 sezonundan itibaren grup aşamasının 6. maçına kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık durumunda kulüpler en fazla 1 oyuncuyu geçici olarak değiştirebilecek.

UEFA Yönetim Kurulu, son gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan kararları açıkladı.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada Avrupa Kupaları'nda mücadele eden kulüplere sakatlık veya hastalık nedeniyle geçici kadro değişiklik hakkının tanındığı belirtildi.

1 OYUNCU GEÇİCİ OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onayladı." ifadeleri yer aldı.

Bu değişikliğin kadroların haksız yere daraltılmasını önlemek ve oyuncuları ekstra iş yükü baskısından korumak için yapıldığı kaydedildi.

