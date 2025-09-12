Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho'yu gönderme karanını "Tünelin sonunda şampiyonluk açısında fazla ışık göremediğimiz için bu zor kararı almak zorunda kaldık." sözleriyle açıkladı. Koç diğer başkan adayları için 'proje göremedim" dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nün 13-14 Eylül'de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Anadolu Ajansının İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının canlı yayın konuğu oluyor.

'İsteseydik bunları kırdırırdık'

Biz zaten seçim için değil Fenerbahçe için çalışıyoruz. Seçim için çalışsak daha farklı davranırdık. Şu an cebimizde 10 yıllık 160 milyon euro'ya varan sponsorluk anlaşmaları var. İstesek bunları kırdırırdık bambaşka bir transfer senaryosu olurdu.

'Keşke şampiyon yapacağız demekle şampiyon olunsaydı'

Yeni birini seçince şampiyonluk garantin yok. Keşke şampiyon yapacağız demekle şampiyon olunsaydı, biz şu ana kadar olmuştuk.

'2 şampiyonluğumuz çalındı'

Bizim dönemimizde en az iki şampiyonluğumuz çalındı. 99 puan topladığımız sezon. Edin Dzeko ne demişti, '102 puan alsaydık yine şampiyon olamazdık' demişti.

'Bankalar Birliği'nden çıkacağız, o da yetmeyecek'

Yedi senedir futbol açısından başarısızlık var, diğer tüm yerlerde başarı var. Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünden bu noktaya gelişimiz en büyük mücadele. Sağlam finansal yapıya ihtiyaç var, daha oraya ulaşmadık. Bankalar Birliği'nden çıkacağız o da yetmeyecek. Büyük bir kitle Fenerbahçe'de şampiyonluk yakalayamamanın sebebinin sadece yönetim olmadığını biliyor.

Ali Koç'tan Sadettin Saran sözleri: 'Samimi bir ortam değil'

"Medeni bir yarış götürüyoruz ama bazı gerçekleri gündeme getirme zamanı geldi. Bahis sitesi konusunu Spor Bakanlığı ile görüştüm, seçimden önce izinlerin verilmesini rica ettim. Hal böyleyken teşekkür ediyorsun. Açıklayacağız diyorlar açıklamıyorlar.

Bakanlığı arıyorlar diye ima yapıyorsun diğer taraftan teşekkür ediyorlar. Onu ilgilendiren konuda bakanlığı arayıp rica ediyorum. Yüz yüze teşekkür edip umumide sanki bizim tarafımızdaki insanlar bakanlığı arayıp adaylığını engellemeye çalışıyormuş havası yaratıyorlar. Samimi bir ortam değil."

'Karşı tarafta proje göremedim'

"Bugün aday olmak çok kolay. Ancak karşı tarafa E Tribünü'nü kaldıracağız dışında bir proje görmedim. Belirsiz macera derken bunu kastediyorum. Senin ne şampiyonluk garantin var? 2000'li yılların başıyla şu an arasında dağlar kadar fark var. Şu ana kadar son dönemlerin en medeni yarışı devam ediyor. Bakalım nereye kadar devam edeceğiz."

'Jose Mourinho ile yolları ayırırken çok zorlandım'

Bunun finansal yükümlülüğü veya basın falan değil. En çok üzüldüğüm manevi tarafıydı. Ailemin bir parçasıydı. İlişkimiz çok iyiydi. Sadece futbol değil ailevi bir ilişkimiz vardı. Beni üzen işin o tarafıydı.

Ama ofansif futbol geçen sezon yoktu. Bunları konuşmuştuk ve mutabık olduğumuzu sanıyordum. Bu sezon başladığında ilk beş resmî maçta gördüğümüz tablo, geçen sezonki tabloyla paralellik gösterdi. Benfica'ya herkes elenebilir ama oynadığımız futbol beni rahatsız etti. O yüzden çok riskli ve zor karardı. Tünelin sonunda şampiyonluk açısında fazla ışık göremediğimiz için bu zor kararı almak zorunda kaldık. Jose Mourinho da günlerce Samandıra'da kaldı. Çalışma etiği konusunda sıfır şikâyet vardı. Sıkıcı derken işkolik olduğunu kastetmiştim. Benim tarafımdan hiçbir kırgınlık yok.

'İsmail hocanın bu süreçte kırıldığını hissediyorum'

Yerli-yabancı ayrımı yok, iyi-kötü hoca var. İsmail hocanın bu süreçte kırıldığını hissediyorum. 99 puan 99 gol muhteşem bir sezondu. Ama yöneticilerimizden İsmail hocayı isteyen vardı. Türk olsaydı İsmail hocadan başka biri olmayacaktı. Hakkıydı. O da inanılmaz bir işkolik. Kendisiyle görüştüler ama nihai bir karar verilmemişti.