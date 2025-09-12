BIST 10.306
Nilperi Şahinkaya'nın intihar haberlerine dair menajerinden önemli açıklama!

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gören annesi Meltem Vural'ı kaybetti. Annesinin acısıyla sarsılan başarılı oyuncu, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla sevenlerini korkuttu. Olayın ardından menajeri önemli açıklamalarda bulundu.

Ekranların sevilen oyuncusu Nilperi Şahinkaya, kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural'ı geçtiğimiz günlerde kaybetmişti. Annesinin acı kaybından sonra kendine gelmekte zorlanan ünlü oyuncu, dün gece yarısı sosyal medya hesabından öyle bir şey paylaştı ki, sevenlerinin aklına 'intihar edecek' düşüncesini getirdi. Yaşanan bu korkutucu olayın ardından menajeri önemli açıklamalarda bulundu.

''Annemsiz yapamıyorum, beni affedin''

30 Ağustos'ta annesini kaybeden Şahinkaya, bu süreçte zor günler geçiriyor. Sosyal medya hesabında sık sık annesine duyduğu özlemi dile getiren oyuncu, gece yarısı yaptığı son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Annesiyle birlikte bir fotoğrafını yayımlayan Şahinkaya, gönderisine "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düştü. Ancak paylaşımını kısa süre içinde sildi.

Söz konusu paylaşımın ardından saatlerce kendisine ulaşılamayan ünlü oyuncunun, aldığı ilaçlar nedeniyle evinde baygınlık geçirdiği iddiaları gündeme geldi. Bu gelişme, Nilperi Şahinkaya'nın sevenleri arasında endişeye yol açtı.

''Zor bir süreçten geçti''

Olayın ardından Nilperi Şahinkaya'nın menajeri açıklama yaptı. '2. Sayfa'ya konuşan Şahinkaya'nın menajeri "6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Paylaşımı yaparken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok" dedi.

