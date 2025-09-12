CHP'den istifa etmişti! Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural, AK Parti'ye geçiyor
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel de AK Parti'ye geçiyor.Abone ol
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan MKYK sonrası yaptığı açıklamada Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti'ye geçeceğini açıkladı.
CHP'Lİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL AK PARTİ'YE GEÇİYOR
CNN Türk'te yer alan habere göre; Erdoğan’ın cumartesi günü AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel’e ve CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine rozet takması bekleniyor.
Toplantıda Gürzel'in yanı sıra CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine de AK Parti rozeti takacak.
Beykoz Belediyesi'nde ise Alaattin Köseler'in tutukluluk halinin devam etmesi nedeniyle Gürzel'in AK Parti'ye geçmesi halinde belediyede başkanlık makamı da AK Parti tarafından temsil edilmiş olacak.