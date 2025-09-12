Altın fiyatlarına bakın! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının onsu geçtiğimiz günlerde rekor kırdı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları merak ediliyor. Yükseliş sürerken çeyrek altın-gram altın fiyatları da araştırıyor. İşte son rakamlar...

Altının gram fiyatı, dünü 4 bin 829 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı 4 bin 859 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 8 bin 138 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 805 liradan satılıyor.

Altının onsu

Altının onsu güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 3 bin 653 dolardan işlem görüyor.

ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleri konusunda politika alanını genişletmesiyle altın fiyatlarında pozitif seyir izleniyor.