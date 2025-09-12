BIST 10.314
DOLAR 41,37
EURO 48,54
ALTIN 4.839,88
HABER /  EKONOMİ

Altın fiyatlarına bakın! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatlarına bakın! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının onsu geçtiğimiz günlerde rekor kırdı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları merak ediliyor. Yükseliş sürerken çeyrek altın-gram altın fiyatları da araştırıyor. İşte son rakamlar...

Altının gram fiyatı, dünü 4 bin 829 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı 4 bin 859 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 8 bin 138 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 805 liradan satılıyor.

Altının onsu

Altının onsu güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 3 bin 653 dolardan işlem görüyor.

ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleri konusunda politika alanını genişletmesiyle altın fiyatlarında pozitif seyir izleniyor.

