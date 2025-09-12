BIST 10.383
Türkiye'nin 43 yıllık dev şirketi iflas bayrağını çekti!

Küresel boyuttaki ekonomik kriz, birçok şirketin iflas bayrağını çekmesine sebep oldu. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'de 43 yıldır faaliyetlerine devam eden o tarım şirketi oldu. Yaşadığı ekonomik kriz sonrası konkordato sürecine giren 43 yıllık tarım devi için mahkeme 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu küresel ekonomik kriz, birçok Türk firmanın iflas ettiğini gözler önüne seriyor. Dünya'nın çeşitli yerlerinden iflas haberleri gelirken, Türkiye'nin 43 yıllık o tarım devinden de haber gecikmedi.

Malatya Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Solakoğlu Makine Üretim Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, İcra ve İflas Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında geçici mühlet kararı verildi.

Mahkeme, şirket için geçici konkordato komiseri atarken, alacaklılara da yedi gün içinde itiraz dilekçesi sunma ve konkordato talebinin reddini isteme hakkı tanıdı. Karara göre, şirket ve ortaklarının tüm ödeme işlemleri geçici komiserlerin onayına bağlandı.

43 yıldır faaliyet gösteriyor

1982 yılında kurulan Solakoğlu, tarım, sanayi ve bireysel kullanım için motor, motopomp ve çapa makineleri gibi güç ürünleri üretimiyle biliniyor.

Sektördeki yeri

40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren firma, geliştirdiği ürünlerle sektörde öne çıkmıştı. Ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine giren şirket, geçici mühlet döneminde faaliyetlerini sürdürecek. Şirketin geleceği, mahkemenin vereceği nihai kararla belirlenecek.

