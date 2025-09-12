BIST 11.187
Avukat Rana Konal Kütük: Haklarınızı Bilmek Sorunları Önlemenin İlk Adımıdır

Hukuk yalnızca mahkemelerde değil, hayatın her alanında karşımıza çıkar. İstanbul’da avukat ve şirket hukuk müşaviri olarak hizmet veren Avukat Rana Konal Kütük, hem bireylerin hem de şirketlerin haklarını bilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Gündelik Hukuki Sorunlar

Sözleşmeden doğan anlaşmazlıklar, internet alışverişlerinde iade ve ayıplı mal sorunları, işçi–işveren uyuşmazlıkları ve ev sahibi–kiracı ihtilafları en sık karşılaşılan konular arasında. Avukat Rana Konal Kütük’e göre, hakların bilinmemesi basit problemlerin davaya dönüşmesine yol açabiliyor.

Kira ve Tüketici Hakları

Kira artışı, tahliye ve depozito iadesi gibi konuların yanı sıra e-ticaret alışverişlerinde iade hakkı ve ayıplı mal sorunları vatandaşların en sık karşılaştığı uyuşmazlıklar arasında. Avukat Rana Konal Kütük, “Arabuluculuk ve müzakere çoğu sorunu dava açılmadan çözer. Sözleşmeleri dikkatle okumak ve hakları bilmek mağduriyetleri önler” diyerek bireylere uyarıda bulunuyor.

İş Hukuku ve Sözleşmeler

İş hayatında yanlış veya eksik düzenlenmiş sözleşmeler, uyuşmazlıkların temel sebeplerinden biri. İşverenin yükümlülüklerinin ve işçinin haklarının net bir şekilde belirtilmesi gerektiğini vurgulayan Avukat Rana Konal Kütük, iş hukuku alanındaki danışmanlığıyla şirketlere ve çalışanlara yol gösteriyor.

Şirket Hukuk Müşavirliği ve KVKK Uyum Süreçleri

Bireysel sorunların yanı sıra Avukat Rana Konal Kütük, şirket hukuk müşavirliği alanında da hizmet veriyor. Ticaret hukuku, iş hukuku, sözleşmeler, rekabet hukuku ve KVKK uyum süreçleri konularında şirketlere düzenli danışmanlık sağlayarak riskleri önceden tespit ediyor.

Dijitalleşme ile birlikte müşteri verilerinin korunması, pazarlama izinlerinin doğru yönetilmesi ve e-ticaret mevzuatına uyum büyük önem kazandı. Avukat Rana Konal Kütük, “Uyum süreçlerini düzenli takip eden firmalar hem cezaları önler hem de müşteri güvenini artırır” diyerek işletmeleri uyarıyor.

Hakların bilinmesi hem bireyler hem de şirketler için uzun vadeli koruma sağlar. İstanbul’da avukat ve şirket hukuk müşaviri olarak hizmet veren Avukat Rana Konal Kütük, “Hukuku bilmek sorunları başlamadan çözmektir” diyerek topluma rehberlik etmeye devam ediyor.

