Murat Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı

'Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'nin detaylarını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu sistemle herkes kendi bütçesine göre uygun taksitlerle tasarruf yapabilecek. Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek, faizsiz finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç ve işyeri için aylık taksit miktarını kendisi belirleyecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın alımını sağlayacak "Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi" tanıtım toplantısında konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün milletimiz için çalışmaya üretmeye devam ediyoruz. Aileler için güzel evlerinde çocuklarını büyütmeleri için, esnaf için kira derdi olmadan işyerinde faaliyet göstermeleri için çalışıyoruz.

Herkesin başında çatısı, altında arabası, bereketli bir dükkanı olmasını istiyoruz. Vatandaşımızın barınma ihtiyacı için sayısız projeler yaptık. Bu kapsamda 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik, 5 milyon vatandaşımızı modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. 81 ilimizde devam eden 280 bin konutumuzu vatandaşımıza yıl sonuna kadar teslim edeceğiz.

Milletimizin yaşadığı her badirede devlet olarak yanlarında olduk. Asla çalışmalarımızın hızını kesmedik, projelerimizi askıya almadık. 6 Eylül'de Malatya'da 300 bininci konutumuzun anahtarını depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Şehirlerimizi baştan aşağıya yeniledik. Yıl sonuna kadar bütün konutları tamamlayacağız, yarım hikaye bırakmayacağız.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de emlak ve otomobil piyasası olumsuz etkilendi. Tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşımızın isteklerini hayata geçiriyoruz.

Bugün yürürlüğe giren düzenleme ile vatandaşımıza imar hakkını başka bir alanda kullanmasına imkan veriyoruz. Geçtiğimiz ay Gayrimenkul Yatırım Sertifikası ile küçük birikimlerle ev alma imkanı sağladık. Vatandaşımızın sadece işyeri değil araç sahibi olabileceği yeni bir finansman sistemini hizmete sunuyoruz.

Bu sistemle bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki ilk kez bir kamu bankası Emlak Katılım Bankası olarak tasarruf finansman sektörüne giriyoruz. Bu sistemde kesinlikle faiz yok, devlet güvencesi var. Bu sistemle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecek. Herkes kendi bütçesine göre uygun taksitlerle tasarruf yapabilecek. Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek, faizsiz finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç ve işyeri için aylık taksit miktarını kendisi belirleyecek.

Vatandaşa 2 model sunulacak

Burada iki model sunacağız. Birincisi çekiliş sistemi olacak. Noter huzurunda düzenli olarak yapılacak çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız. Bu desteklerle vatandaşımız ister evini ister arabasını ister işyerini alabilecek.

İkinci model ise müşteri bazlı tasarruf finansman modelimizi uygulayacağız. Bu modelde müşteri teslimat tarihini çelişle değil kendi belirlediği tarihe göre ayarlayabilecek. Çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek, ister tutarı taksitlerle ödeyerek evini, arabasını, işyerini alabilecek. Her iki modelde de belirli birikim ardından tutarlar Emlak Katılım Finansman firmamız tarafından karşılanacak. Vatandaşımız evinde oturmanın, işyerinde çalışmanın ve arabasına binmenin yanı sıra taksitlerini rahatlıkla ödeyebilecek.

BDDK ile çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hem Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile birlikte projeler de geliştireceğiz. Bu projeleri Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi duyuracak. İstanbullumuzda ev alacak vatandaşlarımız TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle evlerini faizsiz alabilecek.