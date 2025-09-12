BIST 10.327
Anne ve babası da var! İzmir'deki saldırıda flaş gelişme

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı
Anne ve babası da var! İzmir'deki saldırıda flaş gelişme

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan E.B'nin annesi, babası ve diğer 8 şüphelinin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli E.B'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, doktorların raporlarının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

