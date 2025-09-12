Anne ve babası da var! İzmir'deki saldırıda flaş gelişme

Olayın ardından gözaltına alınan E.B'nin annesi, babası ve diğer 8 şüphelinin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli E.B'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, doktorların raporlarının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.