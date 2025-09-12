BIST 10.327
DOLAR 41,37
EURO 48,52
ALTIN 4.847,86
HABER /  GÜNCEL

Türk hackerlar İsrail'i hackledi! İsrail Savunma Bakanı'nı görüntülü aradı

Türk hackerlar İsrail'i hackledi! İsrail Savunma Bakanı'nı görüntülü aradı

Türk hackerlar, İsrailli bakanları hackledi, numaralarına ulaştı. İsrail Savunma Bakanı Katz'ı görüntülü arayan Türk hacker grubu, o görüntüleri paylaştı. Görüntüler büyük ses getirirken, İsrailli bakanlar korkudan tek tek numarasını değiştirdi. İşte ayrıntılar...

Abone ol

İsrail hükümetine şok darbe! Türk hackerlar bakanları hackledi, görüntülü aradı. Bu olay Dünya'da büyük ses getirirken, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın görüntüleri elden ele yayıldı. 

İsrail basını Türk olduğu söylenen hackerların komik olduğu kadar cesur eylemleriyle sarsıldı. İsrail basınına göre Türk hackerlar,  İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz’ın telefon numarasını bulduktan sonra Savunma Bakanı'nı görüntülü aradı.

Katz’ın aramayı yanıtladığı anın ekran görüntüsü sosyal medyada dolaşıma girdi. Bu numaların yanında Binyamin Netanyahu'dan eski savunma bakanı Yoav Gallant'a kadar İsrail hükümetinin üst düzey isimlerinin de telefon numaraları paylaşıldı.

Olayın ardından hackerlar bakanın numarasını paylaştı, ancak hat kısa sürede kapatıldı. Diğer bakan ve başkanlar da aynı şekilde numalarını değiştirdi.

Türk hackerlar İsrail'i hackledi! İsrail Savunma Bakanı'nı görüntülü aradı - Resim: 0

İsrail bakanları meraklı çıktı

İsrail'in 12 Kanalı'nın aktardığına göre 7 Ekim’den ve Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana birçok İsrailli yetkili siber saldırıların hedefi oldu.

Geçen yıl İran merkezli gruplar eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked’in kişisel telefonuna sızmayı başararak Shaked'in küvet içindeki çıplak fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırdı.

Shaked'in hacklenmesi, eski adalet bakanının kendisine mesajla gönderilen bir linke tıklaması sonucu olmuştu. Türk hackerların Katz'ın telefonuna nasıl ulaştığı ise gizemini koruyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Anne ve babası da var! İzmir'deki saldırıda flaş gelişme
Anne ve babası da var! İzmir'deki saldırıda flaş gelişme
Kartalkaya faciasında yeni detaylar! Otel müdürünün otel yetkilileriyle telefon görüşmeleri ortaya çıktı
Kartalkaya faciasında yeni detaylar! Otel müdürünün otel yetkilileriyle telefon görüşmeleri ortaya çıktı
Türkiye'nin 43 yıllık dev şirketi iflas bayrağını çekti!
Türkiye'nin 43 yıllık dev şirketi iflas bayrağını çekti!
Murat Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
Murat Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Tüm kurumlara 'sevgili' talimatı!
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Tüm kurumlara 'sevgili' talimatı!
5 Yaşındaki çocuk dehşeti anlattı! "Annemin boğazındaki kemikleri gördüm"
5 Yaşındaki çocuk dehşeti anlattı! "Annemin boğazındaki kemikleri gördüm"
Uzayda göz sağlığına Türk katkısı!
Uzayda göz sağlığına Türk katkısı!
Karar lehine sonuçlanırsa Kılıçdaroğlu ne yapacak? Yol haritası netleşti
Karar lehine sonuçlanırsa Kılıçdaroğlu ne yapacak? Yol haritası netleşti
38 ilde DEAŞ operasyonu! 161 terör şüphelisi yakalandı
38 ilde DEAŞ operasyonu! 161 terör şüphelisi yakalandı
CHP genel merkezinde dikkat çeken hareketlilik! 15 Eylül'de "mutlak butlan" ihtimaline karşı hazırlıklar başladı
CHP genel merkezinde dikkat çeken hareketlilik! 15 Eylül'de "mutlak butlan" ihtimaline karşı hazırlıklar başladı
Bahçeli'den Erdoğan'ın olası adaylığıyla ilgili açıklama
Bahçeli'den Erdoğan'ın olası adaylığıyla ilgili açıklama
Charlie Kirk suikasti nedeniyle ülke genelindeki Amerikan bayrakları yarıya indirildi
Charlie Kirk suikasti nedeniyle ülke genelindeki Amerikan bayrakları yarıya indirildi