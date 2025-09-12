Eski köye yeni adet: Erkekler eşlerinin soyadını alacak

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, sadece kadınlara verilen evlilik sonrası eşinin soyadını alma hakkının erkeklere tanınmamasının Anayasa’ya ters olduğuna karar verdi. Mahkeme, sadece kadınlara tanınan bu hakkın, cinsiyet eşitliği ilkesini ihlal ettiğine hükmetti ve erkeklere yönelik o hamleyi yaptı.

Abone ol

Evlendikten sonra sadece kadınlara tanınan 'eş soyadını alma' hakkı, artık erkeklere de tanınacak. Yüksek Mahkeme, “1992 tarihli Doğum ve Ölüm Kayıt Yasası” kapsamında erkeklerin soyadı değişikliği konusunda karşılaştığı kısıtlamaların hukuki bir temele dayanmadığını ve ayrımcılık oluşturduğunu belirtti.

Erkekler, eşlerinin soyadını alabilecek

Alınan kararla birlikte artık Güney Afrika’da evli erkekler, evlilik sırasında eşlerinin soyadını doğrudan alabilecek ya da dilerlerse çift soyadı kullanabilecek. Daha önce sadece kadınlara tanınan bu hak, artık cinsiyet fark etmeksizin tüm bireyler için geçerli olacak.

Anayasa’ya Aykırılık Tespiti

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, ilgili yasa maddelerinin Anayasa’daki eşitlik ve ayrımcılık yasağı ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cinsiyete dayalı bu farklı muamele, erkek bireylerin kimlik tercihlerini özgürce belirleme hakkını engellemekte ve Anayasa’nın eşitlik ilkesini ihlal etmektedir.”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Önemli Adım

Karar, ülkedeki birçok insan hakları ve eşitlik savunucusu tarafından memnuniyetle karşılandı. Uzmanlar, bu düzenlemenin sadece hukuki değil, aynı zamanda toplumsal normların dönüşümü açısından da önemli bir eşik olduğunu belirtiyor.

Uluslararası Etki Bekleniyor

Güney Afrika'nın bu kararı, benzer ayrımcı yasal düzenlemelere sahip ülkeler açısından da örnek teşkil edebilir. Kararın, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda uluslararası hukukta tartışma yaratan alanlara ışık tutması bekleniyor.