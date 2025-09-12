BIST 10.314
DOLAR 41,37
EURO 48,54
ALTIN 4.839,88
HABER /  GÜNCEL

Erkek arkadaşı yüzünden hayatı kararmıştı! Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra sevindiren haber geldi...

Erkek arkadaşı yüzünden hayatı kararmıştı! Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra sevindiren haber geldi...

2015'te Diyarbakır'da erkek arkadaşı tarafından vurularak ağır yaralanan ve uzun süre tedavi gören Mutlu Kaya, 10 yıl sonra ilk kez desteksiz adım attı. Sosyal medyadan yürüyüş görüntülerini paylaşan Kaya, "Buradayım, şarkılarımı söylüyorum" mesajıyla sevenlerine seslendi.

Abone ol

2015'te Diyarbakır'da erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun süren tedavi süreci ve azmi sayesinde 10 yıl sonra ilk kez desteksiz adım attı. Genç şarkıcı, "Buradayım, şarkılarımı söylüyorum" mesajıyla sevenlerine umut verdi.

SES YARIŞMASINDAN HAYAT MÜCADELESİNE

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan, o dönem 19 yaşında olan Mutlu Kaya, 18 Mayıs 2015'te ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak başından vuruldu. Ağır yaralanan Kaya, günlerce yoğun bakımda kaldı.

Erkek arkadaşı yüzünden hayatı kararmıştı! Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra sevindiren haber geldi... - Resim: 0

TEDAVİLER VE AZİMLE YENİDEN HAYATA TUTUNDU

Konuşma ve yürüme yetisini kaybeden genç şarkıcı, İstanbul ve yurtdışında gördüğü tedavilerin ardından destekle ayağa kalkmaya başladı. Bu süreçte zaman zaman şarkılarını seslendirmeyi de sürdürdü.

ACI KAYIP VE YENİDEN UMUT

22 Mart 2020'de ablası Dilek Kaya'nın hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşayan Mutlu Kaya, buna rağmen mücadelesine devam etti.

"BURADAYIM, ŞARKILARIMI SÖYLÜYORUM"

Tam 10 yıl sonra desteksiz yürümeyi başaran Kaya, sevincini sosyal medya hesabından paylaştı. İlk adımlarını atarken şarkı söyleyen Kaya, paylaşımına "Buradayım, şarkılarımı söylüyorum" notunu düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılın ilk karı Iğdır'a düştü! Manzara görülmeye değerdi...
Yılın ilk karı Iğdır'a düştü! Manzara görülmeye değerdi...
Altın fiyatlarına bakın! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarına bakın! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Türk hackerlar İsrail'i hackledi! İsrail Savunma Bakanı'nı görüntülü aradı
Türk hackerlar İsrail'i hackledi! İsrail Savunma Bakanı'nı görüntülü aradı
Anne ve babası da var! İzmir'deki saldırıda flaş gelişme
Anne ve babası da var! İzmir'deki saldırıda flaş gelişme
Kartalkaya faciasında yeni detaylar! Otel müdürünün otel yetkilileriyle telefon görüşmeleri ortaya çıktı
Kartalkaya faciasında yeni detaylar! Otel müdürünün otel yetkilileriyle telefon görüşmeleri ortaya çıktı
Türkiye'nin 43 yıllık dev şirketi iflas bayrağını çekti!
Türkiye'nin 43 yıllık dev şirketi iflas bayrağını çekti!
Murat Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
Murat Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Tüm kurumlara 'sevgili' talimatı!
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Tüm kurumlara 'sevgili' talimatı!
5 Yaşındaki çocuk dehşeti anlattı! "Annemin boğazındaki kemikleri gördüm"
5 Yaşındaki çocuk dehşeti anlattı! "Annemin boğazındaki kemikleri gördüm"
Uzayda göz sağlığına Türk katkısı!
Uzayda göz sağlığına Türk katkısı!
Karar lehine sonuçlanırsa Kılıçdaroğlu ne yapacak? Yol haritası netleşti
Karar lehine sonuçlanırsa Kılıçdaroğlu ne yapacak? Yol haritası netleşti
38 ilde DEAŞ operasyonu! 161 terör şüphelisi yakalandı
38 ilde DEAŞ operasyonu! 161 terör şüphelisi yakalandı