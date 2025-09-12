BIST 10.327
DOLAR 41,37
EURO 48,52
ALTIN 4.847,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yılın ilk karı Iğdır'a düştü! Manzara görülmeye değerdi...

Yılın ilk karı Iğdır'a düştü! Manzara görülmeye değerdi...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı'nın zirveleri, eylül ayında yağan karla beyaza büründü. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından gelen kar yağışı, bölgedeki doğaseverler ve fotoğrafçılar için görsel bir şölen oluşturdu.

Abone ol

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'nın zirve kısımları eylül ayında yağan karla beyaza büründü.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından gelen kar yağışı, bölgedeki doğaseverler ve fotoğrafçılar için görsel bir şölen oluşturdu. Dağın eteklerinden zirvesine kadar uzanan kar örtüsü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Yılın ilk karı Iğdır'a düştü! Manzara görülmeye değerdi... - Resim: 0

Yerel kaynaklar, yüksek kesimlerde sıcaklığın hissedilir derecede düştüğünü, ilerleyen günlerde bölgede soğuk havanın etkisini artırabileceğini belirtti.

IĞDIR'DA KAR SOĞUĞU HİSSEDİLMEYE BAŞLANDI

Iğdırlı Abbas Aşırım, Ağrı Dağı'na bu yıl erken kar yağdığını söyledi. Geçen senelerde ekim ayı sonlarına doğru kar yağdığını ifade eden Aşırım, Iğdır'da kar soğuğunun hissedilmeye başlayacağına değindi.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın fiyatlarına bakın! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarına bakın! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Türk hackerlar İsrail'i hackledi! İsrail Savunma Bakanı'nı görüntülü aradı
Türk hackerlar İsrail'i hackledi! İsrail Savunma Bakanı'nı görüntülü aradı
Anne ve babası da var! İzmir'deki saldırıda flaş gelişme
Anne ve babası da var! İzmir'deki saldırıda flaş gelişme
Kartalkaya faciasında yeni detaylar! Otel müdürünün otel yetkilileriyle telefon görüşmeleri ortaya çıktı
Kartalkaya faciasında yeni detaylar! Otel müdürünün otel yetkilileriyle telefon görüşmeleri ortaya çıktı
Türkiye'nin 43 yıllık dev şirketi iflas bayrağını çekti!
Türkiye'nin 43 yıllık dev şirketi iflas bayrağını çekti!
Murat Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
Murat Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Tüm kurumlara 'sevgili' talimatı!
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Tüm kurumlara 'sevgili' talimatı!
5 Yaşındaki çocuk dehşeti anlattı! "Annemin boğazındaki kemikleri gördüm"
5 Yaşındaki çocuk dehşeti anlattı! "Annemin boğazındaki kemikleri gördüm"
Uzayda göz sağlığına Türk katkısı!
Uzayda göz sağlığına Türk katkısı!
Karar lehine sonuçlanırsa Kılıçdaroğlu ne yapacak? Yol haritası netleşti
Karar lehine sonuçlanırsa Kılıçdaroğlu ne yapacak? Yol haritası netleşti
38 ilde DEAŞ operasyonu! 161 terör şüphelisi yakalandı
38 ilde DEAŞ operasyonu! 161 terör şüphelisi yakalandı
CHP genel merkezinde dikkat çeken hareketlilik! 15 Eylül'de "mutlak butlan" ihtimaline karşı hazırlıklar başladı
CHP genel merkezinde dikkat çeken hareketlilik! 15 Eylül'de "mutlak butlan" ihtimaline karşı hazırlıklar başladı