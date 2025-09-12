BIST 10.315
3 üründe büyük skandal! Mide bulandıran 19 markadan uzak durun...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Eylül tarihli taklit-tağşiş gıdalar listesine bal, peynir ve sucuğun olduğu 19 markayı daha ekledi. Sucukta sakatat ve kanatlı eti tespit edilirken peynire ise nişasta ve bitkisel yağ bulundu.

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

LİSTEYE 19 ÜRÜN DAHA EKLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Eylül tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 19 ürün daha ekledi. Bu 19 ürün içinde bal, peynir, sucuk ve sosis yer aldı.

Son yapılan testlerde; dana sucukta sakatat ve kanatlı eti, peynirde nişasta ve bitkisel yağ, balda taklit ve tağşiş tespit edildi.

3 üründe büyük skandal! Mide bulandıran 19 markadan uzak durun... - Resim: 0

3 üründe büyük skandal! Mide bulandıran 19 markadan uzak durun... - Resim: 1

