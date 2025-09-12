BIST 10.315
Giorgio Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı!

Ünlü tasarımcı Giorgio Armani'nin vasiyeti, dev moda markasının geleceğini belirledi. Belgede yer alan bilgilere bakılırsa Armani her şeyi detaylıca düşünmüş. İşte detaylar...

Ünlü İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin vasiyeti, markanın geleceğiyle ilgili önemli kararlar içeriyor. Reuters'ın ulaştığı belgeye göre, Armani'nin varisleri ölümünün ardından 18 ay içinde şirketin %15'lik hissesini satmakla yükümlü olacak. Ardından, ölümünden sonraki üç ila beş yıl içerisinde aynı alıcıya ek olarak %30 ila %54,9'luk bir payın devri gerçekleşecek.

Vasiyette, bu satışın gerçekleşmemesi durumunda halka arz seçeneğinin gündeme getirilmesi gerektiği de belirtiliyor.

Armani, potansiyel alıcı olarak önceliğin LVMH, L'Oreal, EssilorLuxottica gibi dev lüks gruplara verilmesini istedi. Ayrıca, şirketin iş birliği yaptığı diğer moda ve lüks şirketlerinin de gelecekteki satış için değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

1970'lerde ortağı Sergio Galeotti ile kurduğu markanın en büyük hissedarı olan Armani, hayatının sonuna kadar hem kreatif hem de idari kontrolü elinde tuttu. Çocuğu bulunmayan tasarımcının şirketi, 2024'te 2,3 milyar euro (2,7 milyar dolar) gelir elde etmesine rağmen, kârlarında sektör genelindeki durgunluk nedeniyle düşüş yaşadı.

