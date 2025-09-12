Gürsel Tekin: "'Sürekli polemiğe girelim' derseniz birçok arkadaşımı üzerim"

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, "Bırakın işimizi yapalım. 'Hayır kardeşim, sürekli polemiğe girelim.' derseniz birçok arkadaşımı da üzerim. Üzmek istemiyorum." dedi.

Abone ol

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Genel Başkanımız her zaman başımızın tacıdır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün il binasında olduğunu hatırlatan Tekin, "Tabii ki Genel Başkanımız her zaman başımızın tacıdır. Ne zaman gelirse bina hepimizin, tüm partililere, herkese yeter, bir sıkıntı yok." ifadesini kullandı.

Özellikle son günlerde sorunu çözme adına olabildiğince konuşmamayı tercih ettiğini dile getiren Tekin, "Ama burada özellikle bağımsız ve bağlantısız medya olarak bildiğim, benim de sürekli yayınlarına çıkmış olduğum iki televizyon yöneticisi arkadaşlarıma bir ricam var. Yani her gün Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarını yayına çıkarıyorsunuz. Bizlere yalan, yanlış iftiralarla saatlerce yayınlarda kalıyor. Bugüne kadar çokça televizyoncular bizi yayına çıkardılar, çağırdılar. Hiçbirisinin fiziki olarak yayınına katılmadım ama sizden rica ediyorum, özellikle Halk TV ve Sözcü TV'ye, ne zaman istiyorsanız bir telefon kadar size yakınım. Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarına gösterdiğiniz duyarlılığın bir kısmını da bana göstermenizi çok rica ediyorum. Çünkü hepiniz benim arkadaşımsınız." diye konuştu.

"Üzmek istemiyorum"

Tekin, gereksiz tartışmalarla işlerini yapamaz hale geldiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Her gün bir bina tartışması. Oraya gidelim, buraya gidelim. Şu bina şu anda resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisinin il binası ama yarın değiştiği zaman yeter ki üstünde altı oklu amblem olsun, Türkiye'nin neresinde olursa olsun gider orada çalışmalarımızı yaparız. Bizim herhangi bir sorunumuz yok. Sürekli gereksiz, yalan, yanlış tartışmanın bir parçası olmak istemiyoruz. Sizden rica ediyorum. Bu üçlünün ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Bu üçlünün neyle uğraştığını biliyorum. Biz de insanız. Bırakın işimizi yapalım. 'Hayır kardeşim, sürekli polemiğe girelim.' derseniz birçok arkadaşımı da üzerim. Üzmek istemiyorum."

Bir gazetecinin, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin kararıyla ilgili sorusunu Tekin, "Bu kararlarla hiç meşgul değilim. Şu andaki elimizdeki karar görevinizi yapın. Yarın aksi bir karar gelmediği sürece bu karara tabiyiz." diye yanıtladı.

"15 Eylül ile de meşgul değiliz"

Tekin, "Son günlerde gözlerin çevrildiği adres Sarıyer, isim de sizsiniz. 15 Eylül'deki duruşma öncesi bir temasınız oldu mu?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Hiçbir temasım yok. 15 Eylül ile de meşgul değiliz. Hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Buna rağmen sabırla, azimle işimizi götürmeye çalışıyoruz. Öyle saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz ki inanılır gibi değil. Galiba büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor bana. Yani şimdi parti kaçkınlarına bakıyorum. Ya Bahadır mısın, nesin kardeşim? Siz hocasınız ya ayıptır, günahtır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer birbirimizle tartışırız, yarışırız ama unutmayın yarın hepimiz bir arada oluruz. Daha 2 yıl önce sayın İnce'yi infaz ettiniz. Özellikle bize yakın televizyonlar, gazeteler. Bugün yine sayın İnce ile biz yan yanayız. Son 1,5 yıldır sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu'nu linç ediyorsunuz. Şimdi sıra bize geldi. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten ne istiyorsunuz? Biz Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz."

"Benim hiç listeyle ilgim yok"

Tekin, İl Başkanlığı binasına giriş için verdiği iddia edilen listeyle ilgili soruya, "Külliyen yalan. Benim hiç listeyle ilgim yok. Sadece arkadaşları aradım. İçim o kadar dolu ki parti emekçilerimiz görevine gelemiyor. Ne istiyorsunuz kardeşim, burada çalışanların ekmeğiyle oynamayın. Bırakın gelsin işlerini yapsınlar. Arkadaşlarımız gelemediği için binanın temizliğini arkadaşlarımız yapmak için o listeyi vermişler. Onun dışında herhangi bir şey yok. O da benim bilgimin dışında." yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapıp yapmadığı sorulan Tekin, yapmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisinin okulunda yetiştim. Ne olduğunu biliyorum. Bütün saldırılara, haksızlığa, hukuksuzluğa, ailemize, çoluk çocuğumuza saldırıya rağmen sabrımızı, metanetimizi korumaya çalışıyoruz. Bir an önce görevimizi yapacağız ve bu görevimizi yüzümüzün akıyla arkadaşlarımıza emanet edeceğiz. Sadece bize izin verin, telaşlanmayın. Bu telaş nedir kardeşim? Muhalefetin gündemi, insanların, vatandaşın gerçek gündemiyle meşgul olmaktır. İnanılır gibi değil. Bir türlü işimizi yapamıyoruz. Bir an önce işimizi bitireceğiz ve Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacağız."

Tekin, "Çağrı Heyeti üyeleri ikinci katta çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları da üçüncü katta. Katlar arası bir iletişim kuruluyor mu, diyalog yaşanıyor mu?" sorusuna karşılık, "Elbette, arkadaşlarımızla sürekli temas içindeyiz. Sonuç itibarıyla aynı ailenin evlatlarıyız. Bu ne demek, düşman mıyız? Arkadaşlarımızın demokratik tavırları var. Bu demokratik tavırlarını sonuna kadar kullanabilirler. En ufak bir sorun, sıkıntı yok. Bu binalar hepimize yeter. Bizim yüreğimiz geniştir. Sonuç itibarıyla kısa süreli burada işimizi gücümüzü yapıp gitmek istiyoruz." dedi.

Bir gazetecinin, "Buraya ne yurttaşlar ne de biz gazeteciler kesinlikle giriş yapamıyoruz." ifadesi üzerine Tekin, "Hayır. Bugünden itibaren yapacaksınız, vatandaşlarımız da yapacak çok rahat. Bizimle ilgili bir sorun, sıkıntı yok. Yasayla, kuralla görev yapan bir ekibiz, heyetiz. Şu anda bu binamız resmi Cumhuriyet Halk Partisi binası." ifadesini kullandı.

"Görevli olan arkadaşlarımızı bekliyoruz"

Tekin, "Rutin çalışmalarla ilgili ne söylemek istersiniz? Çağrı Heyeti şu anda ne yapıyor?" sorusuna karşılık da "Çağrı Heyeti şu anda yapması gereken işi maalesef arkadaşlarımız engellediği için yapamıyoruz. Bir an önce ilimizde çalışan arkadaşlarımızın gelip görevlerinin başına oturması lazım. Çünkü birçok işlem yapmamız gerekiyor. Bu işlemleri yapabilmemiz için hem şifreler aynı zamanda görevli olan arkadaşlarımızı bekliyoruz. Tabii ki kendimiz onları yok sayarak bunları yapabiliriz. Asla onları yok sayarak yapmak istemiyoruz." diye konuştu.