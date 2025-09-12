Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı...

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Abone ol
İ.S'nin kullandığı 31 AZK 449 plakalı otomobil ile Ö.Ö. yönetimindeki 79 ACE 022 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolu Ceylanlı Mahallesi kavşağında çarpıştı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.