Bakan Murat Kurum konferansta açıkladı! "Yeşil koruma vizyonu ekseninde adımlar atacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) ev sahipliğine adaylığıyla ilgili diplomasisi devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) ev sahipliğine adaylığıyla ilgili diplomasisi devam ediyor. Bakan Kurum bu kapsamda, Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi, COP29 Başkanı Muhtar Babayev ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile video konferans gerçekleştirdi Görüşmede Türkiye’nin COP31'e ev sahipliği için gerek lojistik gerek insan kaynağı olarak hazır olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, bu süreci yöneterek gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yeşil dönüşümü güçlendiren bir köprü oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Görüşmede New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu öncesi tekrar bir araya gelme konusunda mutabık kalındı.

“YEŞİL KALKINMA VİZYONUMUZ EKSENİNDE ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi, COP29 Başkanı Sayın Muhtar Babayev ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. COP31 adaylığı sürecine ilişkin istişarelerde bulunduk, adaylık konusunda kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. İklim değişikliğiyle mücadeleyi en yüksek siyasi kararlılıkla sürdürmeye, yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

