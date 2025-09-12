Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik, inşallah bundan sonra da emanete sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Nerede varsak orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"nda konuştu.

"Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik, inşallah bundan sonra da emanete sahip çıkacağız" ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

"İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz"

"Gazze'den Suriye'ye, Somali'den Sudan'a, Kafkasya'dan Balkanlar'a, nerede varsak orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz.

Kararlı adımlarla yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı öyle inanıyorum ki ilim, kültür ve sanat erbabımızın eserleriyle şekillenecektir."