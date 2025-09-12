BIST 10.306
DOLAR 41,37
EURO 48,47
ALTIN 4.855,13
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik, inşallah bundan sonra da emanete sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Nerede varsak orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"nda konuştu. 

"Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik, inşallah bundan sonra da emanete sahip çıkacağız" ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

"İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz"

"Gazze'den Suriye'ye, Somali'den Sudan'a, Kafkasya'dan Balkanlar'a, nerede varsak orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz.

Kararlı adımlarla yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı öyle inanıyorum ki ilim, kültür ve sanat erbabımızın eserleriyle şekillenecektir." 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi! Anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkanı
Foto Galeri 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi! Anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkanı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gürsel Tekin: "'Sürekli polemiğe girelim' derseniz birçok arkadaşımı üzerim"
Gürsel Tekin: "'Sürekli polemiğe girelim' derseniz birçok arkadaşımı üzerim"
Bakan Murat Kurum konferansta açıkladı! "Yeşil koruma vizyonu ekseninde adımlar atacağız"
Bakan Murat Kurum konferansta açıkladı! "Yeşil koruma vizyonu ekseninde adımlar atacağız"
Antalya Kaş'ta makilik alanda yangın! Müdahale ediliyor...
Antalya Kaş'ta makilik alanda yangın! Müdahale ediliyor...
FIFA, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi
FIFA, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı...
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı...
Batı Karadeniz'de yaşayanlar dikkat! Fırtına için önleminizi alın
Batı Karadeniz'de yaşayanlar dikkat! Fırtına için önleminizi alın
Nilperi Şahinkaya'nın intihar haberlerine dair menajerinden önemli açıklama!
Nilperi Şahinkaya'nın intihar haberlerine dair menajerinden önemli açıklama!
Hande Erçel muhabirlere ateş püskürdü! Barışma sorularına bakın ne dedi...
Hande Erçel muhabirlere ateş püskürdü! Barışma sorularına bakın ne dedi...
Giorgio Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı!
Giorgio Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı!
Ukrayna ve Rusya barış müzakereleri durduruldu!
Ukrayna ve Rusya barış müzakereleri durduruldu!
Manavgat Belediyesine yönelik operasyon! Depoya saklanmış altın ve döviz ele geçirildi
Manavgat Belediyesine yönelik operasyon! Depoya saklanmış altın ve döviz ele geçirildi
3 üründe büyük skandal! Mide bulandıran 19 markadan uzak durun...
3 üründe büyük skandal! Mide bulandıran 19 markadan uzak durun...