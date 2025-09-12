BIST 10.306
DOLAR 41,37
EURO 48,47
ALTIN 4.855,13
HABER /  MAGAZİN

Ekin Mert Daymaz'dan banyoda aşk itirafı! Genç sevgilisi ile paylaştı...

Ekin Mert Daymaz'dan banyoda aşk itirafı! Genç sevgilisi ile paylaştı...

Ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Beliz Yürekli ile aşk yaşıyor. Yaz aylarında bir beach'te tanışarak ilişkiye başladıkları öğrenilen çiftin arasında 15 yaş farkı bulunuyor. Yürekli'nin sosyal medyada paylaştığı samimi karelerle ortaya çıkan birliktelik, kısa sürede gündem oldu ve yaş farkı tartışma yarattı.

Abone ol

34 yaşındaki ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın gönlünü 19 yaşındaki Beliz Yürekli'ye kaptırdığı ortaya çıktı. İkilinin yaz aylarında bir beach'te tanıştığı ve kısa süre içinde aşk yaşamaya başladıkları öğrenildi.

Genç yaşına rağmen sosyal medyada aktif bir isim olan Beliz Yürekli'nin üniversite öğrencisi olduğu belirtildi. Yürekli, ünlü oyuncu ile olan samimi görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak ilişkilerini resmen ilan etti.

15 YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin arasında 15 yaş farkı bulunuyor. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşımlara, kimi takipçilerden destek gelirken kimi kullanıcılar ise yaş farkını eleştiri konusu yaptı.

Ekin Mert Daymaz'dan banyoda aşk itirafı! Genç sevgilisi ile paylaştı... - Resim: 0

DAYMAZ ÖZEL HAYATIYLA SIK SIK GÜNDEMDE

Özel hayatıyla da magazin basınının yakın takibinde olan Daymaz'ın bu ilişkisi, "Daymaz gönlünü kendisinden küçük bir güzele kaptırdı" yorumlarına neden oldu. Çiftin mutluluk pozları ise aşklarını gözler önüne sermekten çekinmediklerini ortaya koydu.

ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz köprüsü satılıyor mu? İddilara yanıt çok net!
15 Temmuz köprüsü satılıyor mu? İddilara yanıt çok net!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz
Gürsel Tekin: "'Sürekli polemiğe girelim' derseniz birçok arkadaşımı üzerim"
Gürsel Tekin: "'Sürekli polemiğe girelim' derseniz birçok arkadaşımı üzerim"
Bakan Murat Kurum konferansta açıkladı! "Yeşil koruma vizyonu ekseninde adımlar atacağız"
Bakan Murat Kurum konferansta açıkladı! "Yeşil koruma vizyonu ekseninde adımlar atacağız"
Antalya Kaş'ta makilik alanda yangın! Müdahale ediliyor...
Antalya Kaş'ta makilik alanda yangın! Müdahale ediliyor...
FIFA, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi
FIFA, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı...
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı...
Batı Karadeniz'de yaşayanlar dikkat! Fırtına için önleminizi alın
Batı Karadeniz'de yaşayanlar dikkat! Fırtına için önleminizi alın
Nilperi Şahinkaya'nın intihar haberlerine dair menajerinden önemli açıklama!
Nilperi Şahinkaya'nın intihar haberlerine dair menajerinden önemli açıklama!
Hande Erçel muhabirlere ateş püskürdü! Barışma sorularına bakın ne dedi...
Hande Erçel muhabirlere ateş püskürdü! Barışma sorularına bakın ne dedi...
Giorgio Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı!
Giorgio Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı!
Ukrayna ve Rusya barış müzakereleri durduruldu!
Ukrayna ve Rusya barış müzakereleri durduruldu!