Bunları tüketen kışın hasta olmuyor! Sonbaharda böyle beslenin

Beslenme alışkanlıkları, bağışıklık sistemi için çok önemli bir yere sahip. Sonbahar gelmiş, kış da yaklaşmışken hastalıklardan korunmak için sağlıklı besinler tüketmeli, bilinçli beslenmeliyiz. Sonbaharda tüketilmesi gereken besinleri sizler için derledik...

Havalar soğuyup kış ayları yaklaşmışken, hastalıklara karşı iyi beslenerek önlem alabiliriz. Sonbaharda beslenme düzenimize her zaman olduğundan daha çok dikkat etmeli, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz. Bu konuda sizlere yardımcı olacak besinleri ve bilgileri derledik...

Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli doğal bileşiklerden birinin polifenoller olduğunu belirtti. Parlak renklere ve hafif acı tada sahip olan bu maddeler, kardiyovasküler sistemi koruduğu ve vücudu enfeksiyonlara karşı dirençli hale getirdiği belirtildi.

Polifenol açısından zengin yiyecek ve baharatlar şöyle sıralandı:

Karanfil

Maydanoz

Dereotu

Kişniş

Yaban mersini

Patlıcan

Tarçın

Zerdeçal

Aronya

Keten tohumu

Adaçayı

Nane

Çilek

Kahve

ARI ÜRÜNLERİYLE DOĞAL KORUMA

Hastalıklara karşı öne çıkan yöntemlerden biri de arı ürünleri oldu. Propolisin tentür, merhem, sprey veya özüt şeklinde kullanılabildiği, özellikle bağışıklığı güçlendirmek için dahili olarak tercih edildiği bildirildi. Arı sütünün ise dil altına yerleştirilerek tamamen çözüldüğünde en yüksek faydayı sağladığı ortaya çıktı.

VİTAMİN VE MİNERALLERİN ROLÜ

Uzmanlar, sonbaharda özellikle A, E, D ve C vitaminleri ile çinko ve selenyumun bağışıklık için kritik olduğunu vurguladı. Bu vitamin ve minerallerin vücudu kışa daha dayanıklı hale getirdiği kaydedildi.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI BAĞIŞIKLIĞI BELİRLİYOR

Uzmanlar bağırsak florasının bağışıklıkla doğrudan ilişkili olduğu fast food, tatlı ve hamur işlerinin yararlı bakterilere zarar verdiği, düşük şekerli sebze ve meyvelerle fermente süt ürünlerinin ise sağlıklı mikrofloranın korunmasına yardımcı olduğunu açıkladı.