Ebola vakalarında korkunç artış! Bakanlık açıkladı...

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Ebola şüphesi olan vakaların bir hafta içinde iki katına çıktığı bildirildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), KDC'de Ebola vakalarının artması üzerine çevrim içi toplantı düzenledi.

VAKALAR 2 KATINA ÇIKTI

CDC Başdanışmanı Dr. Ngashi Ngongo, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede bir hafta içinde vakaların iki katına çıktığını söyledi.

Ngongo, ülkenin doğusundaki şehir ve köylerin birbirine çok yakın olması nedeniyle salgının hızlı yayıldığını, bunun da hastalığın kontrol altına alınmasını zorlaştıracağını ifade etti.

Toplantıda, Kasai bölgesinde Ebola şüpheli vaka sayısının son bir haftada 28’den 68’e yükseldiği, salgının iki ilçeden dört ilçeye yayıldığı ve geçen hafta 15 olan can kaybı sayısının 16’ya çıktığı açıklandı.

YENİ SALGIN BÜYÜYOR

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, 4 Eylül’de yeni bir Ebola salgını olduğunu ilan etmişti, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da salgını doğrulamıştı.

