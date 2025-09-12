Oyuncu Burcu Özberk'ten sitem dolu sözler! Sosyal medya sallandı

Başarılı oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından arkadaşlarına isyan etti. O sözler, görenleri hayrete düşürdü: ''İnsanların kafasını şişirmeyin''

Birçok projede yer alan oyuncu Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşulan ve gündemde yerini alan isimler arasında yer alıyor. Özber, son olarak sosyal medya hesabından sitem dolu sözler paylaştı. O sözler, takipçilerinin oldukça dikkatini çekti, yorum yağmuruna tutuldu.

'Muhteşem Yüzyıl', 'Güneşin Kızları', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam', 'Kraliçe' gibi projelerde yer alan oyuncu Burcu Özberk, yurt dışında yaşayan arkadaşlarının Türkiye hakkındaki olumsuz yorumlarını eleştirdi.

''Faydalı bir şey yapın''

Oyuncu, X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yılda iki hafta yurt dışından gelip Türkiye hakkında kötü konuşan arkadaşlarımdan rahatsız olmaya başladım."

"Sanki gerçekten önemsiyorsun burayı… Eğer öyleyse gerçekten faydalı olacak şeyler yapın."

"Sürekli story atıp burada yaşayan insanların kafasını şişirmeyin."