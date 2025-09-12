Trendyol Süper Lig'de önemli maçların tarihleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak önemli maçların tarihleri açıklandı.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 7-16. hafta maçlarının programını açıklarken, ligin ilk devresindeki önemli karşılaşmaların tarihi de belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre önemli maçların programı şöyle:
8. hafta
4 Ekim Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
11. hafta
1 Kasım Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)
2 Kasım Pazar:
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
14. hafta
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)
16. hafta
14 Aralık Pazar:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)