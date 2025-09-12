BIST 10.372
HABER /  GÜNCEL

Kadıköy'de faciadan dönüldü! İstinat duvarı kaydı...

Kadıköy'de faciadan dönüldü! İstinat duvarı kaydı...

Kadıköy Caddebostan’daki bir inşaat şantiyesinde istinat duvarının kayması sonucu 2 işçi duvarın altında kalarak yaralandı. İşçilerden biri şantiye çalışanlarının, diğeri ise itfaiyenin çalışmalarıyla kurtarıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de bir inşaata ait şantiyede kayan istinat duvarının altında kalarak yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan şantiyede çalışmalar sırasında henüz bilinmeyen nedenle istinat duvarı kaydı.

Burada çalışan 2 işçi kayan duvarın altında kaldı. Durumu fark eden şantiye çalışanları, kendi çabalarıyla bir işçiyi kurtardı.

Bu sırada bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla diğer işçi de bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik önlemi alınan şantiyede inceleme yapılırken, caddede kontrollü sağlanan trafik akışı çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

