Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' paylaşımı: Unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Türkiye demokrasi tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 12 Eylül 1980 darbesi gerçekleşeli tam 45 yıl oldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 12 Eylül darbesine ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. 

Erdoğan paylaşımında, o günlerin unutulmayacağının altını çizdi ve şöyle dedi: 

"BİNLERCE VATANDAŞIMIZ İŞKENCE GÖRDÜ"

Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askerî Darbesi’nin üzerinden 45 yıl geçti… Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız.

"BİR DAHA BENZER TABLOLARLA KARŞILAŞMAMAK İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ"

Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye’nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için de gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz.

