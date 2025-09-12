YSK'nın CHP kararının gerekçesi açıklandı

YSK, CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırılması ve il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının reddine ilişkin kararın, gerekçesini açıkladı.

YSK, 5 Eylül'de, CHP'nin, İstanbul’daki ilçe seçim kurullarının, CHP ilçe kongrelerinin yapılamayacağına ilişkin kararlarını, “tam kanunsuzluk” yetkisini kullanarak, kaldırması talebiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu kabul etti.

YSK, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin alınan kararları tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verildi.

GEREKÇE AÇIKLANDI

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırılması, il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının ise reddedilmesine ilişkin kararının gerekçesini tamamladı.

"KARARLAR TAM KANUNSUZLUK HALİNİ OLUŞTURMAKTADIR"

İlçe seçim kurullarının kongreleri durdurma yetkisi olmadığını belirten 9 sayfalık gerekçede, şunlar kaydedildi:

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/254 Esas sayılı Ara Kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiği gerekçesiyle Tuzla, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir, Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca anılan ilçelerde başlatılmış olan olağan kongrelerin yapılamayacağına karar verilerek kongre süreçleri sona erdirilmiş ise de; Siyasi partilerin, 2820 sayılı Kanun, siyasi parti tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre usulüne uygun şekilde başlamış ve devam eden bir kongre sürecinin durdurulması konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir görev ve yetkisi bulunmadığından Tuzla, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir, Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca alınan bu kararlar tam kanunsuzluk halini oluşturmaktadır.