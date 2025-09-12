BIST 10.372
İzmir'deki hain saldırının ardından 7 tutuklama

İzmir’deki hain saldırının ardından 7 tutuklama

İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül’de polis merkezine düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında saldırgan E.B. ve babasının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

8 Eylül Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında gerçekleşen olayda, İzmir'in Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokak'ta bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne babasının üzerine kayıtlı ruhsatlı pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenleyerek 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki E.B. ve diğer şüpheliler hakkında karar verildi.

SALDIRGAN VE BABASI DAHİL 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yaşanan silahlı saldırının ardından gözaltına alınan E.B.'nin annesi, babası ve 8 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki işlemlerin ardından saldırgan E.B., annesi A.B. ve babası N.B. hakkında; "Terör amaçlı, kamu görevlisini kasten öldürme, silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" gibi 12 ayrı suçtan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Diğer şüpheliler M.A., K.N., C.T.T., F.S.A., M.A. ve B.Y. ise "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkarıldı. T.Y. ve F.Ç. adlı iki şüpheli hakkında ise aynı suçtan adli kontrol uygulanması talep edildi.

Saldırgan, babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A. ve M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

E.B'nin annesi A.B ile T.Y, B.Y ve F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HAİN SALDIRININ DETAYLARI

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

