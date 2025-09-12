BIST 10.372
EuroBasket 2025’te Almanya finale yükseldi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Almanya, Finlandiya’yı 98-86 yenerek finale yükseldi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçında Almanya, Finlandiya'yı 98-86 mağlup ederek finale yükseldi.

Son dünya şampiyonu Almanya, 14 Eylül Pazar günü oynanacak finalde Yunanistan-Türkiye eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Finlandiya ise aynı gün Yunanistan-Türkiye eşleşmesinin kaybedeniyle üçüncülük müsabakasına çıkacak.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN EUROBASKET 2025 YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Yunanistan Eurobasket 2025 yarı final maçı 12 Eylül Cuma TSİ ile 21:00'de başlayacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

