EuroBasket 2025’te Almanya finale yükseldi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçında Almanya, Finlandiya'yı 98-86 mağlup ederek finale yükseldi.
Son dünya şampiyonu Almanya, 14 Eylül Pazar günü oynanacak finalde Yunanistan-Türkiye eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Finlandiya ise aynı gün Yunanistan-Türkiye eşleşmesinin kaybedeniyle üçüncülük müsabakasına çıkacak.
TÜRKİYE - YUNANİSTAN EUROBASKET 2025 YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Yunanistan Eurobasket 2025 yarı final maçı 12 Eylül Cuma TSİ ile 21:00'de başlayacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.