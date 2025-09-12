BIST 10.372
CHP’den istifa eden Nevzat Cebeci AK Parti’ye katıldı

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci’nin AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Ayduğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cebeci’nin partilerine güç katacağını belirterek “hoş geldin” mesajı verdi.

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin partilerine katıldığını bildirdi.

Ayduğan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz. AK davamızın gücüne güç katacak Nevzat Cebeci'ye 'hoş geldin' diyor, birlikte Beykoz'umuz ve milletimiz için nice güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Nevzat Cebeci, 10 Eylül Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

CHP'Lİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL DE AÇIKLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan MKYK sonrası yaptığı açıklamada Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti'ye geçeceğini açıklamıştı

