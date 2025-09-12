BIST 10.372
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasında ara karar

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasında ara karar açıklandı. Dava 20 Ekim'e ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında ara karar açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

20 Ekim 2025 tarihine ertelendi

Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu'nun yargılanmasına bugün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlandı. İlk duruşmada Ekrem İmamoğlu ve avukatları savunma yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının ardından hakim ara karar açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Ara kararda, diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul 5. idare Mahkemesi'ne kararın iptali için açtığı dava dosyasının istenmesine hükmedildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 20 Ekim 2025 tarihine ertelendi.

