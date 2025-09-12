Okul servislerinde en kısa mesafe için ücret 3 bin 376 lira oldu

İBB Meclisi'nde kabul edilen toplu taşımaya yüzde 30 zam teklifiyle birlikte okul servis ücretlerinde 0 ile 1 kilometre arası mesafe ücreti 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya çıktı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi"ne ilişkin çalışmalar sona erdi.

İBB Meclisi toplantısına gönderilen gündem maddesinde toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 29.22 zam yapılması talep edilirken teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

OKUL SERVİSLERİNDE ZAMLI TARİFE

Yeni tarifeyle okul servis ücretlerinde 0 ile 1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya, personel servis ücretleri ise 1355 liradan 1757 liraya yükseldi.

Zam tarifesinin 15 Eylül'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.

AĞUSTOS SONUNDA ÇAĞRI YAPILMIŞTI

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, ağustos ayında belediyeden okul servisleri için yüzde 50 zam talebinde bulunduklarını söylemişti.

Sinar, personel servisleri için ise yüzde 100 zam talebinde bulunulduğu ifade etmişti.

ANKARA'DA YÜZDE 30 ZAM KARARI ALINMIŞTI

Okul servisi işletmecileri, artan maliyetler nedeniyle zam taleplerini gündeme getirirken, Ankara'da servisçiler yüzde 50 oranında zam talebinde bulunmuştu.

Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam gelmişti.