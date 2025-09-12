İspanya'dan Netanyahu'yu çıldırtan bir karar daha! İsrail bayrağını yasakladılar

İspanya, ülkede düzenlenmesi beklenen 40’ncı Basque Country Open Satranç Turnuvası’nda İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki soykırımına tepki olarak İsrail bayrağına izin verilmeyeceğini bildirdi. İsrail turnuvadan çekilme kararı aldı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yıllardır süre gelen şiddetli saldırılarına tepki olarak Tel Aviv yönetimiyle tüm siyasi ve ekonomik iş birliklerini sonlandıran ve İsrail ile ilgili birçok yasak kararı uygulayan İspanya, yeni bir karara daha imza attı.

İSRAİL BAYRAĞI YASAKLANDI

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılara uluslararası toplumdan tepkiler gelmeye devam ediyor. İspanya’nın kuzeyindeki Bask bölgesinde bulunan Sestao şehrinde düzenlenecek olan 40’ncı Basque Country Open satranç turnuvasında İsrailli oyuncuların müsabakalara İsrail bayrağıyla çıkmasına izin verilmeyeceği açıklandı.

Organizasyonu üstlenen Sestao Satranç Kulübü, turnuvaya katılacak olan İsrailli oyunculardan müsabakalara İsrail bayrağı yerine Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) bayrağı ile çıkmaları talebinde bulundu.

'İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARINI REDDETMEK İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTMEK İSTİYORUZ'

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, bu talebin İsrail’in insan haklarını sistematik bir şekilde ihlal etmesinden kaynaklandığı ve İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımın en güçlü şekilde kınanmasının istendiği belirtildi. Organizatörler, "Gazze Şeridi’ndeki Filistinli sivil halka karşı işlenen suçları ve İsrail ordusunun ayrım gözetmeyen saldırılarını reddetmek için sesimizi yükseltmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KARAR İSRAİL'İ ÇILDIRTTI

Organizatörlerin bu kararına İsrail ve FIDE’den tepki geldi. FIDE tarafından yayımlanan açıklamada, bu konudan medya yoluyla haberdar olunduğu, organizatörlerin kendilerine danışmadığı ve ülke ile bayrak ayrımı yapılmasının kınandığı bildirildi.