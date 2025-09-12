BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,60
ALTIN 4.851,96
HABER /  DÜNYA

Donald Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor

Donald Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı televizyon programında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sabrının tükenip tükenmediğine yönelik soruya, "Sabrım tükeniyor. Üstelik çok hızlı bir şekilde tükeniyor" cevabını verdi.

Abone ol

ABD ile Rusya diyaloğu çıkmaza doğru ilerliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışın sağlanmasına yönelik çabalarından memnun olmadığını belirtti.

ABD Başkanı katıldığı özel bir televizyon programında sunucunun kendisine Putin'e karşı sabrının tükenip tükenmediği sorusuna cevap verdi.

"SABRIM TÜKENİYOR"

Trump, Putin ile uzun süredir iyi bir ilişkisi olduğunu söylerken, Rus liderin savaşı sona erdirememesinden hayal kırıklığı duyduğunun altını çizerek, "Evet, sabrım tükeniyor. Üstelik çok hızlı bir şekilde tükeniyor" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya'dan Netanyahu'yu çıldırtan bir karar daha! İsrail bayrağını yasakladılar
İspanya'dan Netanyahu'yu çıldırtan bir karar daha! İsrail bayrağını yasakladılar
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 64 bin 756'ya çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 64 bin 756'ya çıktı
CHP’den istifa eden Nevzat Cebeci AK Parti’ye katıldı
CHP’den istifa eden Nevzat Cebeci AK Parti’ye katıldı
Denizli'de maden ocağında göçük
Denizli'de maden ocağında göçük
Okul servislerinde en kısa mesafe için ücret 3 bin 376 lira oldu
Okul servislerinde en kısa mesafe için ücret 3 bin 376 lira oldu
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasında ara karar
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasında ara karar
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
EuroBasket 2025’te Almanya finale yükseldi
EuroBasket 2025’te Almanya finale yükseldi
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Ege Denizi'nde korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Ege Denizi'nde korkutan deprem
Süper Lig’de derbi tarihlerini açıklandı!
Süper Lig’de derbi tarihlerini açıklandı!
Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi yarın hizmet verecek
Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi yarın hizmet verecek
Bakan Yumaklı’dan çiftçilere 274,8 milyon lira destek müjdesi
Bakan Yumaklı’dan çiftçilere 274,8 milyon lira destek müjdesi