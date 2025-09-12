Donald Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı televizyon programında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sabrının tükenip tükenmediğine yönelik soruya, "Sabrım tükeniyor. Üstelik çok hızlı bir şekilde tükeniyor" cevabını verdi.

ABD ile Rusya diyaloğu çıkmaza doğru ilerliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışın sağlanmasına yönelik çabalarından memnun olmadığını belirtti.

ABD Başkanı katıldığı özel bir televizyon programında sunucunun kendisine Putin'e karşı sabrının tükenip tükenmediği sorusuna cevap verdi.

"SABRIM TÜKENİYOR"

Trump, Putin ile uzun süredir iyi bir ilişkisi olduğunu söylerken, Rus liderin savaşı sona erdirememesinden hayal kırıklığı duyduğunun altını çizerek, "Evet, sabrım tükeniyor. Üstelik çok hızlı bir şekilde tükeniyor" dedi.